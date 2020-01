Paolo e Clizia, clip romantica e entrata di mamma Giorgi: Ciavarro piange (Di sabato 1 febbraio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi entra nella Casa e il gieffino non trattiene le lacrime Grande sorpresa per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, in particolare per il primo. Alfonso Signorini parla del rapporto nato tra loro all’interno della Casa, mandando in onda qualche filmato. Nessuno … L'articolo Paolo e Clizia, clip romantica e entrata di mamma Giorgi: Ciavarro piange proviene da Gossip e Tv. gossipetv

GrandeFratello : Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Paolo e Clizia... potrebbe nascere veramente una coppia all'interno della Casa? #GFVIP - MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… -