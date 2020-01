Paola Saulino clamorosa: in perizoma senza reggiseno, si vede tutto [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Attrice napoletana e influencer da 675 mila follower, Paola Saulino è diventata famosa nel 2017 per aver ideato il “Pompa Tour”, ossia offriva una fellatio gratis a chiunque avesse votato NO al referendum costituzionale. Un’idea che è piaciuta tanto da fare il giro del mondo e renderla un vero personaggio del web. Sfacciata, ironica come poche, sexy e senza filtri, Paola ha fatto del suo profilo Instagram un vero regno del sesso: cosa piace agli uomini? Quali sono i segreti per far soddisfare al massimo un partner? Come ottenere il rapporto perfetto? Paola Saulino non è una pornostar. Questo ha voluto precisarlo in diverse occasioni: «Non sono una pornostar e non ho mai fatto parte di questa industria cinematografica. Potrei essere considerata pornostar dai profani perché in qualche modo ho lavorato con il corpo e la sessualità, ma sono altre categorie, per cui fin ... velvetgossip

bradenburgo : Paola Saulino mostra tette e piedi - fabbianorozzang : RT @telegnocca: la dea Paola Saulino in black lingerie @PaolaSaulino ?????????? - fabio95126130 : RT @telegnocca: la dea Paola Saulino in black lingerie @PaolaSaulino ?????????? -