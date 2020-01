Panico da Coronavirus per pacchi Wish e Aliexpress: sicuro comprare dalla Cina? (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'epidemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Cina e seminando il Panico nel resto del mondo per quel che riguarda i possibili rischi di contagio. La situazione si ripercuote inevitabilmente anche sul territorio italiano. Un dubbio nasce spontaneo: comprare online da Wish, Aliexpress e similari può comportare qualche pericolo? Sono domande frequenti queste, a cui ancora non si è riusciti a dare una risposta precisa. L'informazione più utile arriva dal portale del Centers for Disease Control and Prevention, meglio conosciuto come CDC. Le rassicurazioni, purtroppo ancora senza fondamento scientifico, del CDC Come riportato da 'telefonino.net', nelle FAQ relative alla tematica del Coronavirus c'è una sezione specifica in cui si fa riferimento proprio ai rischi di contagio per quanti sono soliti comprare online su piattaforme e-commerce quali Wish, Aliexpress, GearBest ed ... optimaitalia

