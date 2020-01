Panico da Coronavirus | a Firenze un uomo insulta una coppia di cinesi | «Andate a tossire

Panico da Coronavirus per pacchi Wish e Aliexpress : sicuro comprare dalla Cina? : L'epidemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Cina e seminando il Panico nel resto del mondo per quel che riguarda i possibili rischi di contagio. La situazione si ripercuote inevitabilmente anche sul territorio italiano. Un dubbio nasce spontaneo: comprare online da Wish, Aliexpress e similari può comportare qualche pericolo? Sono domande frequenti queste, a cui ancora non si è riusciti a dare una risposta precisa. L'informazione più ...

Coronavirus - Conte annuncia i primi due casi in Italia. Poi assicura : “Non c’è alcun motivo per creare Panico e allarme sociale” : “Vi assicuro che non c’è alcun motivo di creare panico e allarme sociale. Abbiamo agito in funzione preventiva. E continueremo a seguire con il massimo dispendio di risorse e di energie per assicurare protezione a tutti i cittadini”, così il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa tenuta giovedì sera assieme al ministro della Salute Roberto Speranza per annunciare che anche in Italia “sono stati accertati i ...

Panico sul treno Roma-Bari - barese di ritorno dalla Cina - fatto scendere a Foggia - aveva sintomi Coronavirus - poi controlli negativi : Sono finalmente arrivati i tre aerei provenienti dalla Cina con i nostri connazionali fatti rientrare dal paese orientale. I cittadini italiani lavoravano nella zona del focolaio del Coronavirus a Wuhan. Tutte le persone che sono state fatte scendere dall’aereo sono state trasferita in una caserma militare di Roma dove saranno sottoposti a un periodo di quarantena. Intanto in Italia il Premier Giuseppe Conte ha reso noto che ci sono ...

Coronavirus : 10 consigli per non contagiarsi e non vivere nel Panico psicotico : Coronavirus: 10 consigli per non contagiarsi e non vivere nel panico psicotico che si sta scatenando in tutto il mondo Mentre la malattia respiratoria legata al Coronavirus si sta rapidamente diffondendo all’interno della Cina, la paura si sta altrettanto rapidamente spargendo sul web e attraverso i social media. Dopo i cinque casi confermati negli Stati […] L'articolo Coronavirus: 10 consigli per non contagiarsi e non vivere nel ...

Coronavirus - 2 casi in Italia. Conte : "Nessun motivo di creare Panico e allarme sociale" : Il Coronavirus 2019-nCoV è ufficialmente arrivato in Italia. L'annuncio è stato dato questa sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza.Le due persone risultate positive al Coronavirus 2019-nCoV sono due turisti cinesi che al momento si trovano in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma. Le loro condizioni sarebbero buone. La stanza in ...

Primi due casi di contagio da Coronavirus a Roma. Coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani. Conte : “Non c’è motivo di creare Panico e allarme sociale” : Due casi di contagio da Coronavirus sono stati accertati a Roma. “Sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Siamo vigili e molto attenti – ha aggiunto il premier -: non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e ...

Coronavirus - Conte : evitare Panico - prese cautele a Civitavecchia : Sofia, 30 gen. (askanews) – “Abbiamo adottato subito delle cautele per la nave nel porto di Civitavecchia. Una nostra equipe sanitaria è subito intervenuta per verificare e controllare che non ci siano rischi. Ci manteniamo aggiornati per adottare, se necessario, o intensificare ancora di più le nostre cautele, ma vi assicuro che già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi. Non è proficuo e non serve a nulla diffondere ...

Coronavirus - Panico sulla ‘Costa Smeralda’ : 2 casi sospetti e 6000 persone a bordo ferme a Civitavecchia : Due turisti di Hong Kong hanno evidenziato sintomi attribuibili al Coronavirus. Ben 6000 le persone a bordo della nave da crociera ‘Costa Smeralda’ ferme al porto di Civitavecchia. Oggi pomeriggio i risultati delle analisi. Continua il caos dovuto all’emergenza Coronavirus. Ben 6000 persone sono ferme sulla nave da crociera ‘Costa Smeralda’ al porto di Civitavecchia. […] L'articolo Coronavirus, panico sulla ...

Coronavirus - allarme sul Roma-Bari per malore passeggero ma era solo un attacco di Panico : L'uomo residente nel barese si è rivolto al capotreno che lo ha fatto scendere a Foggia dove è stato subito visitato dai medici e sottoposto allo screening: il risultato è stato negativo

Coronavirus - Burioni : “In Italia non c’è ancora - niente Panico. Ma sono tassativamente vietati i viaggi in Cina”. E loda il ministro Speranza : “Coronavirus? Prima di tutto, facciamo chiarezza: il virus in Italia ancora non c’è. Quindi, non ha nessun senso evitare i cinesi, i ristoranti cinesi, i quartieri cinesi. Non dobbiamo farci prendere dal panico. C’è però una situazione in rapida evoluzione che deve preoccuparci e non dobbiamo fare i faciloni. Ma ribadisco: niente panico, nessuna discriminazione nei confronti dei cinesi “. sono le parole pronunciate ai ...

Potete continuare a mangiare cibo cinese. Come evitare il Panico da coronavirus : Se avete rimandato una cena in un ristorante cinese o avete rinunciato a fare una passeggiata tra i festeggiamenti del capodanno cinese della vostra città, forse la psicosi da coronavirus vi sta coinvolgendo un po’ troppo. La trasmissione, che avviene da persona a persona Il coronavirus si può trasmettere da persona a persona. Per farlo però ci devono essere condizioni abbastanza particolari: serve un contatto stretto con un ...

Coronavirus - per esperto possibili casi in Italia : “Maggiore preoccupazione - ma niente Panico” : A causa del repentino evolversi della diffusione del nuovo Coronavirus emerso in Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha alzato il livello di rischio globale a "elevato", mentre il Paese asiatico ha iniziato ad adottare misure drastiche per arginare l'epidemia. Abbiamo nuovamente intervistato il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco per sapere cosa ne pensa di questa evoluzione e quali sono i rischi che ...