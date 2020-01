Pallanuoto, serie A1: La Campolongo Hospital RN Salerno ospita la RN Savona (Di venerdì 31 gennaio 2020) Riprende il campionato di Pallanuoto serie A1 e per la Campolongo Hospital RN Salerno c’è la RN Savona domani sabato 3 febbraio alle 15,00. Finalmente si ritorna a giocare. Dopo la lunghissima sosta per gli impegni del Settebello, riprende il campionato di serie A1 di Pallanuoto e sabato 3 febbraio, alle ore 15,00, alla piscina Simone Vitale di Salerno ci sarà la Rari Nantes Savona a sfidare i padroni di casa della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. I liguri in classifica sono appaiati ai salernitani al sesto posto con 14 punti. Gara dunque molto importante per il prosieguo del torneo. La Rari Savona nel periodo di inattività è stata protagonista del torneo di Gezira, in Egitto, mentre i giallorossi si sono preparati a Salerno, dove hanno affinato intesa, schemi e preparazione. Nei savonesi ci sarà anche il salernitano Eduardo Campopiano, nato pallanuotisticamente in città e ... 2anews

