Pallanuoto | il Posillipo riparte da Palermo

Pallanuoto - week end con ottimi risultati per le formazioni giovanili del CN Posillipo : Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – L’Under 17 bissa il successo di Palermo con una prova molto convincente con il Nuoto Catania, battuto a domicilio alla “F. Scuderi” 10-5. Tre punti molto importanti per i ragazzi di Mattiello (nella foto), che avranno la possibilità di affrontare nella prossima sfida casalinga la capolista CC Ortigia con un distacco in classifica di soli tre punti, invariato rispetto alle scorse ...

Pallanuoto : successo importante per l’under 17 del Posillipo : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Riprende il Campionato Nazionale Under 17 “A” e torna a vincere il CN Posillipo, stavolta a Palermo, nell’intricata trasferta dell’Olimpionica. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da Gennaro Mattiello, che espugnano Palermo e seguono il CC Ortigia al secondo posto in classifica. Silipo e compagni (tra i quali è mancato per tre tempi Santangelo, febbricitante) non ...

I giovani pallanuotisti del Posillipo vincono “Pallanuoto d’Artista” e “Luci in città….stelle in piscina” : Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Periodo di festività natalizie ma non di stop per la pallanuoto nostrana, impegnata in due importanti tornei a Salerno, presso la splendida Simone Vitale, nei giorni che precedevano il Capodanno e proprio in apertura di 2020. La formazione guidata da Davide Truppa è riuscita a trionfare in entrambe le occasioni, nella più classica delle sfide con il San Mauro Nuoto, un avversario ostico che ...

Pallanuoto - buona la prima per i giovanissimi del Cn Posillipo : Tempo di lettura: 1 minutoBrusciano (Na) – Vittoria convincente per la formazione Under 13 “A”, del Cn Posillipo, impegnata a Brusciano nell’esordio della nuova stagione con i giovanissimi dell’Aqamanagement. Un successo di buona caratura contro la seconda classificata dello scorso campionato, che fa da eco ai recenti buoni spunti mostrati negli allenamenti, in una continua assimilazione del nuovo ...