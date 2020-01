Pallanuoto, Champions League 2020: le finali si disputeranno a Punta Sant’Anna (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una bellissima notizia per la Pallanuoto italiana e, in particolare, ligure: la Federazione Europea, la LEN, ha autorizzato il progetto della Pro Recco di portare la Final Eight di Champions League a Punta Sant’Anna. ApPuntamento dunque per le sfide decisive per l’assegnazione della massima competizione continentale in provincia di Genova. Le più forti squadre europee si giocheranno il trofeo dal 5 al 7 giugno. Nel progetto della compagine italiana è prevista la costruzione di tribune aggiuntive per portare la capienza attorno ai 2.600 spettatori. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LPS/Fabio Fagiolini oasport

