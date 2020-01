Ospedale evangelico Betania: apre l’ambulatorio di ortopedia pediatrica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 1° gennaio, tutti i mercoledì, l’Ospedale evangelico Betania apre le porte ai bambini con l’ambulatorio di ortopedia pediatrica. Per i piccoli pazienti fino a 14 anni ci sarà la possibilità di visite e percorsi terapeutici in tutte le patologie ortopediche non chirurgiche: scoliosi, dorso curvo, ginocchio valgo, piedi piatti o torti. “L’apertura dell’ambulatorio di ortopedia pediatrica è stata decisa per rispondere alla richiesta di servizi di ortopedia pubblici sul territorio di cui siamo destinatari, anche attraverso il Pronto Soccorso, che è aumentata notevolmente nell’ultimo anno”, spiega il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e primario dell’Unità Complessa di ortopedia Giacomo Negri. “Nel nostro territorio, infatti, a fronte di una percentuale elevata di bambini e adolescenti c’è una carenza di servizi di assistenza pediatrica ... anteprima24

UnitiInCristo : NEWS “UN KIT IGIENICO PER I SENZA FISSA DIMORA” Iniziativa di solidarietà da parte dell’Ospedale evangelico di Pon… - gazzettanapoli : In viaggio verso la vita, Ginecologi e Neonatologi a confronto, a cura dell’ospedale Evangelico Betania.… -