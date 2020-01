Orrore nella fattoria: anatre uccise con una mazza da golf da 2 adolescenti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ancora una volta si apre una pagina nera della brutalità dell’essere umano nei confronti degli animali: una dozzina tra anatre e oche sono state picchiate a morte con delle mazze da golf da 2 giovani. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO SONO PRESENTI IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ Strage di anatre in Galles: la testimonianza Il fatto è accaduto in una fattoria vicino a Bedwellty Park, in Galles, ed è solo l’ultimo di una lunga serie di violenze contro gli animali verificatasi negli ultimi mesi, non solo ad opera di individui singoli ma anche in modo sistematico negli allevamenti. nella straziante video-testimonianza si vedono le carcasse insanguinate delle povere anatre, rinvenute dal proprietario della fattoria. “Non possiamo credere che qualcuno possa fare una cosa del genere, è tutto così insensato – dichiara la figlia del proprietario, Brogan al Wales ... thesocialpost

