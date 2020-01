Oroscopo Paolo Fox domani, 1 febbraio: le previsioni dello zodiaco (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 1 febbraio: le previsioni zodiacali ARIETE: potranno contare su Venere nel segno a partire dal 7 febbraio. Sono ormai lontane le tensioni di inizio anno. Ora possono trattare con più tranquillità le questioni legali che li attanagliavano, fa sapere Paolo Fox di domani. TORO: inizia una stagione di grande recupero per ciò che concerne l’amore. I momenti di tenerezza con il partner non andranno sottovalutati. Ottima la situazione professionale. GEMELLI: le decisioni drastiche non andranno prese subito ora. Quella di domani sarà una giornata di contrattempi. La serata sarà piuttosto stancante. CANCRO: la situaziona astrologica sarà molto interessante. Mercurio sarà presto positivo. Avranno una buona carica tra oggi e domani. Paolo Fox, previsioni di domani: l’Oroscopo del 1 febbraio LEONE: si prospetta una situazione ottima soprattutto a ... lanostratv

