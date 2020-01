Ormai è Forza Impunità. Da Silvio un referendum ammazza-processi. Berlusconi rivuole la prescrizione. Nel mirino la riforma Bonafede (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ringalluzzita dal successo elettorale in Calabria, Forza Italia lancia la sua nuova sfida ancora dal Sud. Dalla Sicilia. Da Palazzo dei Normanni i duri e puri del partito guidato da Silvio Berlusconi annunciano la proposta di un referendum abrogativo della legge Bonafede sulla prescrizione. A illustrarla sono il presidente dell’Ars e commissario azzurro in Sicilia, Gianfranco Miccichè, e il capogruppo Tommaso Calderone. “Il mio compito è portarla in Aula in tempi brevissimi e farla approvare dalla maggioranza assoluta – ha detto il numero uno dell’Ars – per poi passarla agli altri consigli regionali”. L’abolizione della prescrizione è “un calcio al diritto”, ha detto Miccichè. Secondo cui a emulare la proposta siciliana saranno molti più consigli regionali della soglia minima (5) prevista dall’articolo 75 della Costituzione per poter richiedere un referendum per ... lanotiziagiornale

