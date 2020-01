Omicidio Bedizzole, convalidato il fermo del presunto assassino di Francesca Fantoni: ha confessato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il fermo di Andrea Pavarini, l'uomo che ha confessato l'Omicidio di Francesca Fantoni, la donna ritrovata morta lunedì 27 gennaio a Bedizzole. Il giovane, che resterà in carcere sino all'inizio del processo, non ha ancora rivelato il movente del suo crimine. fanpage

qn_giorno : #Brescia, #Bedizzole, omicidio di Francesca Fantoni: Andrea Pavarini resta in cella - zazoomnews : Francesca Fantoni Andrea Pavarini ha confessato per l’omicidio di Bedizzole - #Francesca #Fantoni #Andrea… - zazoomnews : Bedizzole omicidio di Francesca Fantoni: centinaia di persone la ricordano con fiori e candele - #Bedizzole… -