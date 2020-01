Oggi è il Brexit day, ma la Scozia non esclude il ritorno nella UE (Di venerdì 31 gennaio 2020) La battaglia l’ha vinta Boris Johnson, ma la guerra potrebbe terminare con una sconfitta abbastanza clamorosa. Oggi, venerdì 31 gennaio, è il fatidico Brexit day: allo scoccare della mezzanotte, infatti, la Gran Bretagna uscirà ufficialmente (dopo un lungo percorso fatto di alti, bassi e ripensamenti) dall’Unione Europea. Ma il Nord non sembra essere convinto, ancora, di questa decisione e la SNicola Sturgeoncozia annuncia la sua intenzione di riproporre un referendum per chiedere l’indipendenza da Londra. Il tutto anche per tornare nell’Unione Europea. LEGGI ANCHE > Perché il Parlamento Europeo ha intonato «Auld Lang Syne» dopo lo storico voto sulla Brexit VIDEO A rivelarlo è la primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, da sempre contraria alla Brexit, in un colloquio con La Repubblica: «ci siamo sempre opposti alla Brexit. Ma rabbia e tristezza devono darci ... giornalettismo

