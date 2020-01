Novara, lancia un masso di 8 chili dal cavalcavia sulla A4: una persona arrestata, denunciato un minorenne (Di venerdì 31 gennaio 2020) È stata arrestata a Novara la persona che questa notte ha lanciato un masso di otto chili e un cartello stradale sulla A4 Torino-Milano, vicino all’uscita di Vicolungo. Gli agenti della polizia stradale hanno anche denunciato un minorenne. L’ultimo caso scoperto dalla polizia sarebbe legato ad altri avvenuti di recente in provincia di Novara, lungo la tangenziale della città e la A4. Finora i lanci hanno solo danneggiato diversi mezzi in transito lungo l’autostrada, senza ferire nessuno. Leggi anche: Napoli, baby gang lancia petardi sulla polizia: «Vergogna indescrivibile» – Il videoMinorenni in fuga, in 784 sui treni nel 2019. La polfer: «Scappano da affetti familiari o insuccessi scolastici»Rapina con omicidio in una sala giochi nel veronese. Si cerca un colpevole L'articolo Novara, lancia un masso di 8 chili dal cavalcavia sulla A4: una persona arrestata, ... open.online

