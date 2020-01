Nostradamus profezia Coronavirus: era già tutto previsto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le ultime news sul Coronavirus stanno generando una psicosi generale che crea scompiglio. E’ un virus ancora in fase di definizione, non c’è un vaccino, non c’è una cura. Quello che sappiamo è che è radicata in Cina, ma che si sta espandendo a macchia d’olio. Qualcuno, però, lo aveva previsto. Nostradamus aveva predetto io Coronavirus Nella quartina 2:53 si legge: “La grande peste nella città marittima non cesserà prima che morte sarà vendicata del giusto sangue per preso condannato innocente, della grande dama per simulato oltraggio”. Il serpente, l’animale da cui dovrebbe essere stato trasmesso il virus, suole strisciare in zone lagunose e quindi vicine all’acqua… L'articolo Nostradamus profezia Coronavirus: era già tutto previsto proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

giuseppas : Coronavirus, è psicosi: Nostradamus aveva già previsto la grande epidemia? La quartina con la profezia - stefaniabenemio : RT @laperlaneranera: Una speranza in profezia? 'Mani e piedi si leveranno dal Sud assieme alla LIGA metteranno Roma Ferro-Fuoco' Quartina d… - laperlaneranera : Una speranza in profezia? 'Mani e piedi si leveranno dal Sud assieme alla LIGA metteranno Roma Ferro-Fuoco' Quartin… -