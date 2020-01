Nonostante la Brexit, il Regno Unito lascia la sua impronta sul mercato digitale europeo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Regno Unito abbandona l’Unione Europea ma lascia dietro di sé un’importante eredità per quanto riguarda le telecom, i mercati digitali e la loro regolamentazione. Storicamente il Regno Unito è stato infatti lo Stato membro europeo che maggiormente ha spinto per la liberalizzazione europea delle telecom e la creazione di un mercato unico digitale. Ciò è avvenuto all’inizio degli anni ’90 quando il Regno Unito ha iniziato ad esportare in Europa i processi di politica industriale che già erano stati implementati durante il periodo thatcheriano: privatizzazioni e liberalizzazioni.In virtù di questo nuovo scenario industriale, il Regno Unito ospitava (a Londra, normalmente) le filiali europee di quasi tutti i carrier telefonici internazionali, i quali vedevano nel mercato europeo un formidabile terreno per ... huffingtonpost

