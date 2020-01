Non smaltivano i rifiuti speciali: fabbrica di scarpe finisce sotto sequestro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Mattinata movimentata al Rione Sanità, dove la Polizia Municipale ha individuato una fabbrica di scarpe abusiva. In essa sono stati riscontrati una serie di persone intente ad incollare, cucire e confezionare scarpe da donna. Numerosi gli articoli già lavorati e praticamente pronti per la consegna agli acquirenti. Oltre a questi, gli agenti hanno rilevato anche la presenza di diversi bancali in pelli e cuoio e decine di sacchi di plastica di colore nero contenenti vari scarti della lavorazione: resine, coloranti, solventi ed altri rifiuti speciale pericolosi. Materiale che sarebbe stato presumibilmente rilasciato in strada in un secondo momento. Gli agenti hanno quindi individuato il proprietario della struttura, constatando che l’attività avveniva senza alcun titolo autorizzativo. Proprio per questo motivo la Polizia Locale ha ... anteprima24

Non smaltivano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Non smaltivano