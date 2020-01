Non lo soccorrono per paura del Coronavirus: muore sul marciapiede (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus fa un’altra vittima ma questa volta non si tratta di contagio. muore un anziano colpito da infarto senza ricevere soccorsi dai passanti. Già è difficile trovare qualcuno che dia aiuto a chi si trova in difficoltà per un malore, figuriamoci in tempo di psicosi da Coronavirus. E così può capitare di scamparla al … L'articolo Non lo soccorrono per paura del Coronavirus: muore sul marciapiede proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

