Nintendo Switch Online ha superato i 15 milioni di iscritti

Durante l'ultimo resoconto finanziario, Nintendo ha annunciato che Nintendo Switch Online (il servizio Online in abbonamento di Switch) ha superato i 15 milioni di utenti iscritti.Pur essendo dei buoni numeri, il Presidente della compagnia Shuntaro Furukawa ha annunciato che in futuro verranno aggiunti nuovi servizi al pacchetto, al fine di migliorarlo:"Un altro punto di interesse è rappresentato dagli oltre 15 milioni di account di Nintendo Switch Online, tuttavia mentre nuovi utenti continuano ad abbonarsi, ci sono alcuni che disdicono la sottoscrizione. per questo continueremo a migliorare l'appeal del servizio aggiungendo nuove funzioni e divertimento a Nintendo Switch." - ha dichiarato.

