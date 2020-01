NFL | i numeri del Super Bowl | tra ali di pollo | birre e commercials

Coronavirus - il prof. Bassetti : “Numeri limitati se paragonati all’iNFLuenza” : A fronte degli ultimi dati sul nuovo Coronavirus la Sita, Società italiana di terapia antinfettiva invita a non cedere agli allarmismi, sottolineando che “i numeri sono limitati se paragonati a quelli di un qualsiasi virus influenzale”. E anche alcuni numeri di paragone possono servire: in Italia ogni anno circa 5.000 persone muoiono a causa di complicanze respiratorie da influenza, e 11mila per la polmonite batterica. Gli ...