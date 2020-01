«Nessun contagio dai casi di Coronavirus dei turisti cinesi all’hotel Palatino» (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi“. Lo ha affermato a Radio Capital Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, l’Istituto dove sono ricoverati i due casi positivi trovati in Italia. “I cittadini devono stare tranquilli – spiega – perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi”. «Nessun contagio dai casi dei turisti cinesi all’hotel Palatino» “Il resto della comitiva lo stiamo monitorando come misura di estrema precauzione – aggiunge – seguiamo il modello della sorveglianza sanitaria e con loro stiamo adottando i controlli esattamente come chi passa per uno screening ... nextquotidiano

VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ospedale Spallanzani: nessun contagio da casi Roma - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ospedale Spallanzani: nessun contagio da casi Roma -