NBA: Kobe Bryant, il tributo dei Los Angeles Lakers al ritorno in campo dopo la sua scomparsa (Di sabato 1 febbraio 2020) Per tutta Los Angeles sono giorni che definire difficili è anche riduttivo. Kobe Bryant, simbolo non solo dei Lakers, ma di una città, e anche di uno sport, non c’è più. dopo l’infinito numero di tributi, un numero sconfinato di persone arrivate al suo memoriale davanti allo Staples Center e il rinvio di Clippers-Lakers, per la franchigia gialloviola è il momento di ritornare sul parquet, alle 4:30 italiane, contro i Portland Trail Blazers. I Lakers hanno deciso di organizzare, nell’arena che dal 1999 ne ospita le partite, un enorme tributo alla sua leggenda, che ha ripercorso i passi di campioni del calibro di Elgin Baylor, Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Metà delle sedie è coperta dalla maglia numero 8, della prima parte della carriera del Black Mamba, l’altra metà invece dalla numero 24, quella della seconda parte. Ai lati ... oasport

