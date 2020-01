NBA 2020: i risultati della notte (31 gennaio). Trae Young illumina, cadono i Clippers. Ok Celtics e Raptors (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valide per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Non sbagliano Celtics e Raptors, mentre fa rumore la caduta dei Clippers nel match contro i Kings. A livello individuale il premio MVP della serata va al solito Trae Young, che illumina la scena nella sua Atlanta. I Boston Celtics rispettano il pronostico e battono a domicilio i Golden State Warriors, sempre più fanalino della lega, con il punteggio di 119-104. Ottima prova del team di Brad Stevens, che vince di collettivo e manda cinque giocatori in doppia cifra abbondante, tra i quali il top scorer è Gordon Hayward con 25 punti; ai californiani non bastano i 22 di D’Angelo Russell. Rispondono presente i Toronto Raptors, che infilano la nona vittoria consecutiva espugnando per 109-115 il Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland. Anche per i canadesi sono più uomini a ... oasport

SkySport : Vanessa #Bryant: 'Non riesco a immaginare la vita senza #Kobe e Gigi' - SkySportNBA : Il comunicato della #NBA - SkySport : #KobeBryant, il racconto dei giornalisti che hanno seguito per anni la sua carriera VIDEO -