Natalia Paragoni Instagram, foto dall’alto mostra più del dovuto: «Illegale. Che lato B» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tra le giovani influencer più ammirate vi è Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonché compagna di Andrea Zelletta, con cui fa coppia da diversi mesi. Il loro amore, sbocciato negli studi Mediaset del dating show condotto da Maria De Filippi, prosegue a gonfie vele: i due convivono a Milano e hanno manifestato in più intervista la volontà di mettere su famiglia. «Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino…», ha detto al settimanale Di Più Tv Andrea Zelletta, che ha regalato alla giovane uno splendido anello in occasione del compleanno della sua dolce metà. Natalia Paragoni Instagram, foto dall’alto mostra ... urbanpost

GenovaOn : Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra - GenovaOn : Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra - GenovaOn : Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra -