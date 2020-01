Nasce MEET: dall’incontro di 4 prestigiosi Atenei, una formazione medica all’altezza delle nuove tecnologie (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Università di Pavia, l’Università di Pisa, la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, dal prossimo anno accademico proporranno ai loro studenti di Medicina e Chirurgia un programma comune di insegnamenti denominato MEET, Medicine Enhanced by Engineering Technologies. L’obiettivo è quello di integrare la formazione del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia con un percorso di eccellenza, ampliando le conoscenze dei futuri medici sulle nuove tecnologie che sempre più impattano l’attività clinica, sia diagnostica che terapeutica. “La crescente complessità della medicina pone il nostro sistema sanitario davanti a nuove sfide, alle quali è nostro dovere dare una risposta adeguata in termini di alta formazione – ha commentato il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella – MEET Nasce da questa consapevolezza e, ... meteoweb.eu

IAMWholescalera : Incontro il mio Corpo/I Meet my Body Painting by Cristina Griggio Incontro il mio Corpo Antefatto: (Nasce dal racc… -