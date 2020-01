Napoli, tentativo per Tripaldelli: porta sbarrata del Sassuolo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Napoli, tentativo per il giovane Alessandro Tripaldelli del Sassuolo. Proposti 10 milioni ai neroverdi che hanno rifiutato Il Napoli ci prova per Alessandro Tripaldelli. Secondo quanto fatto sapere da Sportitalia i partenopei hanno tentato l’affondo last minute con il Sassuolo, proponendo ai neroverdi 10 milioni di euro. Arriva un secco no della società emiliana, che non ha intenzione di vendere in questa sessione il classe ’99. Possibile che i discorsi si riaprano nel prossimo mercato estivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

