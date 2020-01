Napoli, rapinarono lo speaker dello stadio San Paolo: identificati e arrestati [NOMI e DETTAGLI] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Daniele Bellini, il noto «Decibel» speaker dello stadio San Paolo di Napoli fu vittima di una rapina a Posillipo nella notte tra il 4 ed il 5 giugno scorso. Ricco bottino per i malviventi. Due telefoni cellulari, carte di credito e un prezioso orologio. I due autori del gesto sono stai identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e arrestati. Si tratta di due giovani: Emanuele Amoroso e Gennaro Buonaiuto. Ci sarebbero altri tre complici, tutti in via di identificazione. Coronavirus, Hamsik lascia la Cina: “siamo preoccupati”L'articolo Napoli, rapinarono lo speaker dello stadio San Paolo: identificati e arrestati NOMI e DETTAGLI CalcioWeb. calcioweb.eu

