Napoli, Maksimovic: «Abbiamo tanto terreno da recuperare. Siamo in debito con i tifosi» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nikola Maksimovic ha parlato a Radio KissKiss della stagione travagliata del Napoli e della sfida in Champions contro il Barça Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss della stagione travagliata del Napoli e del prossimo impegno in Champions contro il Barcellona. Le sue parole. STAGIONE – «Dobbiamo subito voltare pagina e proseguire su questa strada. Sicuramente battere i campioni d’Italia ci ha dato grande fiducia ma adesso dobbiamo lavorare ancora con maggiore energia per proseguire sulla strada che Abbiamo intrapreso. Siamo ancora molto indietro in classifica e non Abbiamo dimostrato a pieno il nostro valore. Bisogna stare zitti ed essere concentrati su quello che dovremo fare in campo a partire da lunedì contro la Sampdoria. Servono punti per risalire, già lunedì ci aspetta una partita difficile e dovremo dare il massimo. Abbiamo parlato a lungo con ... calcionews24

