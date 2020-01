Napoli, il gran giorno del ritorno del tram: al via la tratta Poggioreale-Municipio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tornano i tram sui binari in parte rinnovati e in parte ?ripuliti? di Napoli. Anzi, torna ?il? tram perché da stamattina riapre solo la linea numero 1, quella che... ilmattino

sechesi : In #NapoliJuve c'è stato quello che al Napoli è mancato per gran parte della stagione: unione. Unione di idee, unio… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Torno a #Napoli ma lascio alle mamme italiane a #Londra la ricerca di mio figlio Davide'. Centinaia di messaggi di so… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Torno a #Napoli ma lascio alle mamme italiane a #Londra la ricerca di mio figlio Davide'. Centinaia di messaggi di so… -