Napoli, cessione Mertens al Chelsea: Lampard chiarisce tutto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nelle ultime ore ha tenuto banco la voce di una cessione last minute di Mertens, con il Chelsea interessato ad ingaggiarlo a titolo definitivo in questo mercato di gennaio. A tal proprio a smentire tutto ci pensa Frank Lampard, tecnico dei Blues, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Leicester City. L’ex calciatore ed ora allenatore dei londinesi ha risposto con un secco “no” ai giornalisti che gli hanno chiesto di un eventuale arrivo di Mertens in squadra. Ma non è tutto: Lampard ha tenuto a precisare che Giroud, vicino prima all’Inter e poi alla Lazio, non sarà ceduto in queste ultime ore. Un segnale forse decisivo quindi per quella che dovrebbe essere la permanenza del centravanti belga a Napoli fino alla scadenza del contratto. L'articolo Napoli, cessione Mertens al Chelsea: Lampard ... anteprima24

