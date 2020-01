Napoli, al Vomero in via Merliani spuntano le strisce pedonali fai da te (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Di recente, nel quartiere del Vomero, nel tratto di via Merliani tra via Cimarosa e via Scarlatti, parzialmente pedonalizzato, si sono registrate numerose novità, parzialmente supportate dal dispositivo, a carattere sperimentale, contenuto nell’ordinanza numero 7 del 25 novembre del 2019, emanata dall’U.O. Attività tecniche della Direzione Municipalità 5, Arenella Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – . In particolare sono state apposte 13 fioriere spartitraffico nel tratto compreso tra via Cimarosa e l’inizio dell’area pedonale e altre 12 fioriere nel tratto antistante una filiale bancaria all’interno dell’area pedonalizzata”. “Rispetto alle disposizioni contenute nella suindicata ordinanza – aggiunge Capodanno – però non è ... anteprima24

