Napoletani scomparsi in Messico, trovata fossa comune con 29 corpi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Quasi ogni giorno si registrano notizie di ritrovamenti di fosse comuni in Messico ma la famiglia non perde la speranza di ritrovare in vita i propri congiunti“. Così, all’ANSA, l’avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico esattamente un anno fa, commenta la notizia del ritrovamento di una fossa comune contenente 29 corpi sui quali sarebbero in corso le prove del DNA. Proprio oggi cade il secondo anniversario della scomparsa di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, prelevati e venduti ai narcos dalla polizia locale di Tecalitlan. Il processo di primo grado in Messico sta andando avanti e 4 poliziotti sono detenuti in carcere in attesa “di una condanna definitiva”, dice l’avvocato Falleti. Ciononostante il legale delle famiglie Russo e Cimmino si ... anteprima24

