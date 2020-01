Naike Rivelli da scandalo, al bar senza mutandine, apre le gambe e mostra tutto [VIDEO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nuova provocazione social di Naike Rivelli Naike Rivelli non si smentisce mai, nelle ultime ore si è resa protagonista di una clip dal sapore bollente. E se nei precedenti casi la figlia di Ornella Muti si è limitata a provocare tra le mura domestiche o in una camera d’albergo, questa volta la 45enne si è azzardata a farlo in un luogo pubblico. Ebbene sì, munita del suo inseparabile cellulare la modella si è fatta riprendere mentre dava spettacolo all’interno di un bar in attesa di fare colazione. Un’iniziativa che ha scatenato ancora una volta delle polemiche. La figlia di Ornella Muti contro il Festival di Sanremo In questa occasione Naike Rivelli ha preso di mira il Festival di Sanremo che, dalla prossima settimana prenderà il via la 70esima edizione. Per la figlia di Ornella Muti la kermesse canora non è altro che un covo di raccomandati e un magna magna di ... kontrokultura

KontroKulturaa : Naike Rivelli da scandalo, al bar senza mutandine, apre le gambe e mostra tutto [VIDEO] - - zazoomnews : Naike Rivelli spaccata bollente: senza veli indossa solo le mutandine [FOTO] - #Naike #Rivelli #spaccata #bollente… -