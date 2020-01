Mulan, uno spot tv annuncia l'arrivo di un nuovo trailer durante il Super Bowl (Di venerdì 31 gennaio 2020) Uno spot tv annuncia l'arrivo di un nuovo trailer di Mulan durante il Super Bowl, l'evento sportivo in programma il 2 febbraio. Mulan arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo, ma prima del debutto i fan potranno vedere qualche nuova scena grazie a un trailer inedito che verrà trasmesso durante il Super Bowl, come annuncia uno spot televisivo. Alla fine del filmato, contenente una serie di scene accompagnate dal voice-over di Mulan (Yifei Liu), e intitolato Big Game Sneak Peek, viene anticipato che il trailer di domenica sarà diffuso online nel corso della partita, mentre in tv verrà mostrato semplicemente lo spot. Non è la prima volta che Disney utilizza questo metodo, che garantisce comunque una doppia copertura. Mulan è solo ... movieplayer

