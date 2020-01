Monchi rivela: «Suso? Lo volevo già alla Roma» – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Siviglia Monchi svela un retroscena di mercato su Suso, trasferitosi proprio in Spagna dal Milan – VIDEO Una delle operazioni più importanti in uscita del Milan è stato il trasferimento di Suso al Siviglia, dopo settimane di trattative serrate e accordi sempre in bilico. Per l’esterno spagnolo si tratta di un ritorno in patria, reso possibile da Monchi. Il direttore sportivo del Siviglia ha ammesso di aver cercato Suso già ai tempi della Roma, però senza successo: «Lo volevo già alla Roma», ha dichiarato Monchi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Monchi rivela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Monchi rivela