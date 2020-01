Milly Carlucci, finale Il cantante mascherato: “Dispiacere per…” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato finale, Milly Carlucci a La vita in diretta: “Orietta Berti dispiaciuta” E’ intervenuta in collegamento dallo studio de Il cantante mascherato nella puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, Milly Carlucci. Ospitata, seppur ‘a distanza’, dai conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Milly Carlucci sulla finale de Il cantante mascherato ha ricordato le cinque maschere rimaste in gara (che all’inizio della serata diverranno subito quattro), parlando anche dei concorrenti già eliminati, come Orietta Berti, che era l’Unicorno. Orietta mi ha detto che le è dispiaciuto molto dover uscire già dopo la prima puntata, ma in compenso si è divertita a raccontare ovunque, con le interviste, com’è stato partecipare a Il cantante mascherato ha dichiarato a tal proposito. La vita in diretta, Milly Carlucci ... lanostratv

Raiofficialnews : #IlCantanteMascherato, l’ultima puntata: venerdì #31gennaio in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay, con… - milly_carlucci : Gran finale questa sera per #ilcantantemascherato . È possibile votare la vostra maschera preferita sul profilo uff… - RaiUno : Prima un’eliminazione a freddo tra #icmMOSTRO ?? e #icmMASTINO ?? Poi la sfida decisiva tra i 4 finalisti: CHI VINCER… -