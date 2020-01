Militia Christi contro Alfonsi: spaccia libri gender in scuole materne (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – “La mini sindaca del I Municipio Sabrina Alfonsi, gia’ nota per l’assalto alla sede del provita nonche’ per il sostegno al centro di ‘eversione sociale’ e di illegalita’ Spintime, sta ‘spacciando’ libri gender nelle scuole materne pubbliche. Opponiamoci”. Questo l’attacco via Twitter da parte del movimento Militia Christi al presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, che alcuni giorni fa aveva presentato un’iniziativa per le scuole del centro con la distribuzione di libri sulla tolleranza, l’integrazione razziale e su altri temi di carattere sociale. “Siamo spacciatori di cultura- ha risposto Alfonsi sempre su Twitter- per una societa’ aperta, inclusiva e solidale. I libri vanno letti e non condannati”. L'articolo Militia Christi contro Alfonsi: spaccia libri gender in scuole ... romadailynews

Militia Christi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Militia Christi