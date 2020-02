Milano, un pranzo solidale in Paolo Sarpi contro le fake news: “Il coronavirus non si prende mangiando” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Hanno pranzato insieme nel ristorante 'Ramen a Mano' del quartiere Sarpi a Milano, nella zona di China Town, per sensibilizzare i cittadini e arginare le fake news e il rischi di discriminazioni nei confronti della comunità cinese dopo l'allarme per il coronavirus. A tavola il segretario di Confcommercio Marco Barbieri, il referente della comunità cinese Francesco Wu e Cristina Tajani, assessore comunale al Commercio. milano.fanpage

RT @GretaBisello: Siamo a pranzo dalla nostra amica Elena compatti contro le #fakenews #coronavirus #ChinaWuHan #Milano - TerrinoniL: Coronavirus a Milano: pranzo sociale contro la psicosi a Chinatown