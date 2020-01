Milano, niente elefanti, giraffe e leoni nei circhi: approvato l’emendamento al Regolamento animali (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un emendamento al Regolamento per il benessere e la tutela degli animali che vieta l'utilizzo di leoni, giraffe, elefanti e altri esemplari all'interno dei circhi. Il divieto scatterà sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento. "I circhi non si possono vietare, ma li vogliamo disincentivare ponendo dei paletti che sono molto alti", ha detto l'assessore Guaineri. fanpage

andreapizzi6 : @fattoquotidiano Niente da dire verso l’inefficienza di Conte e del governo M5S???? Sapevate che i 10 voli diretti… - andreapizzi6 : @MariaVarola @AndreaOrlandosp Credo che sia peggio il Suo tweet acefalo e carico di odio!!!! Niente da dire verso u… - andreapizzi6 : @andreavettini @AndreaOrlandosp Scavi nel Suo cervello se ci trova qualcosa ma lo cerchi bene perché mi sa che non… -