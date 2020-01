Milan, il mercato delle pulizie in vista della rifondazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il mercato di gennaio del Milan assomiglia più a un'operazione di pulizia di fine stagione piuttosto che a una strategia di rafforzamento immediato. Tante partenze, anche a costo di regalare qualche cartellino (Reina e Borini), tagli nel monte stipendi e plusvalenze che nei prossimi mesi daranno ossigeno al bilancio (Suso). Il tutto bilanciato dall'arrivo di Ibrahimovic, che ha cambiato il volto invernale alla squadra di Pioli, più un contorno di ragazzi di belle speranze e poche certezze, scommesse su talenti pescati dal campionato belga o dalla Premiership inglese. Il saldo? Positivo quello quello economico mentre per la parte tecnica si vedrà a giugno, quando sarà il momento di fare i conti con classifica e Coppa Italia.Di sicuro, però, il mese di gennaio ha raccontato che Boban e Maldini hanno avuto il mandato (portato a termine) di cancellare i tanti errori delle ultime sessioni. ... panorama

