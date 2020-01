Migranti, perché per me il muro galleggiante tra Grecia e Turchia non è razzismo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quasi 60.000 Migranti sono arrivati sulle coste greche nel 2019, di cui l’80% è sbarcato sulle isole di Chios, Samos e Lesbo. I tre atolli, a un tiro di schioppo dalle coste turche, nonostante l’accordo milionario firmato tra Ue e Ankara, hanno da sole portato il peso dell’accoglienza. Per questa ragione il ministro della Difesa ellenico, Nikos Panagiotopulos, ha orientato il governo di Atene a costruire barriere galleggianti per 1,6 chilometri. Non per razzismo, ma per difesa e logistica verso un vicino di casa, la Turchia, che ha altre mire (gas, isole, geopolitica). Il provvedimento trova la sua ratio non in un piglio ideologico, visto che il partito al governo in questo momento in Grecia non è di matrice sovranista ma conservatrice, liberale e in area Ppe. Bensì si fonda su un principio di merito: le tre isole hanno in questo triennio visto la collaborazione della ... ilfattoquotidiano

repubblica : Migranti, tutte le fake news di Salvini sul sequestro di persona. Ecco perché non può denunciare Conte e Lamorgese… - repubblica : Migranti, tutte le fake news di Matteo Salvini sul sequestro di persona. Ecco perché non può denunciare Conte e Lam… - nicoleboldrini : RT @iltrumpo: Quelli che non credono ai campi di sterminio (documentati da testimoni, studiosi, foto, filmati, dossier, diari, racconti di… -