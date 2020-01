Michela Quattrociocche Instagram, eccitante contro il muro in minigonna di pelle: «Invidio quella parete!» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una delle attrici più belle del panorama cinematografico italiano: Michela Quattrociocche è, per gli utenti di Instagram che la seguono sfegatati, senza rivali. E l’ultimo scatto social è un’assoluta testimonianza di quanto ormai incontrovertibile nella mente degli estimatori. Moglie di Alberto Aquilani, con cui è stata di recente protagonista di un’interessante intervista di coppia in cui non ha nascosto il desiderio di una nuova gravidanza, la Quattrociocche intrattiene il seguito social generando profonda invidia per l’ex calciatore romano. Non solo per lui, nell’immagine più recente. Michela Quattrociocche Instagram, sensuale contro la parete: “Che invidia!” Poggiata contro il muro di casa, Michela si mostra super sensuale in un completo tutto mini: gonna cortissima in pelle nera e top bianco a metà addome svelano le forme della Quattrociocche, evidenziando le curve enfatizzate ... urbanpost

