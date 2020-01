Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 31 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Possibili precipitazioni nella mattinata di sabato in generale esaurimento nelle ore pomeridiane; il tempo si manterrà stabile in serata con molte nubi sparse. Domenica sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e compatta sia nelle ore diurne sia in serata sempre senza fenomeni da segnalare. Temperature comprese tra +9°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Deboli piogge nella mattinata di sabato dapprima sui settori centrali e settentrionali in spostamento sui rilievi; sui restanti settori il tempo si manterrà asciutto con molte nubi diffuse. Tempo stabile nella giornata di domenica anche se con nuvolosità molto compatta su gran parte della regione sia nelle ore diurne sia poi in serata. Meteo Italia: previsioni per il weekend Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi ovunque con deboli precipitazioni su Liguria, ... romadailynews

