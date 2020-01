Meteo ROMA: nuvolosità anche intensa fino al weekend, con qualche goccia di pioggia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà il transito di una copertura nuvolosa a tratti organizzata, in ulteriore accentuazione sabato quando sarà più probabile qualche locale isolata pioggia. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 1 febbraio: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 3 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Lunedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 3400 ... meteogiornale

