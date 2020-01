Meteo PROSSIMI GIORNI nubi e nebbie, poi Alta Pressione d'Africa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Abbiamo vissuto 48 ore di tempo soleggiato su molte regioni del Paese e con temperature anche piuttosto alte per la stagione. Ora il quadro Meteorologico, nonostante si manterrà ugualmente lontano dagli standard invernali, subirà un moderato peggioramento a causa del flusso più umido ed instabile atlantico che piloterà alcuni fronti nuvolosi verso il nostro Paese. Un primo sta transitando proprio oggi e riporterà parecchie nubi soprattutto sulle pianure del Nord e su gran parte del Centro specialmente sul lato tirrenico. Qualche debole pioggia è attesa sui settori centrali e di levante della Liguria e sulle coste più settentrionali della Toscana. Più sole invece sulle regioni alpine, sulla Sardegna e su gran parte del Sud. Poche le novità sul fronte termico con temperature sempre miti per la stagione in particolare sulla Sicilia e la Calabria. Arriviamo al primo step ... meteogiornale

