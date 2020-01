Meteo a 20 giorni: PNA negativo, NAO positiva e super ANTICICLONE (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oggi si parla di troposfera e delle proiezioni Meteo climatiche in divenire, perché poi alla fin dei conti non dobbiamo dimenticarci che le dinamiche a carico del Vortice Polare partono sempre dal basso, quindi dalla troposfera. Parliamone proiettandoci verso l'ultima decade di febbraio e dobbiamo subito dirvi che le notizie non sono per niente incoraggianti. Nel giro di una settimana o giù di lì sarà possibile osservare un consistente promontorio anticiclonico sul Nord Pacifico. Nel conseguente meccanismo ondulatorio del jet stream la risposta depressionaria colpirà pesantemente il Nord Atlantico. Questa configurazione crea i presupposti per un sostanziale calo della pressione in Canada e negli Stati Uniti occidentali, laddove è attesa l'intrusione d'aria fredda. Sull'altra sponda dell'Atlantico la risalita d'aria calda subtropicale sosterrà un possente ANTICICLONE ... meteogiornale

