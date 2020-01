Mercato Milan: arriva Saelemaekers, salta Robinson per le visite mediche. Torna Laxalt (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Mercato invernale del Milan, che si era aperto con il clamoroso ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, si è concluso con i comunicati ufficiali relativi ai due ultimi acquisti: quelli di Alexis Saelemaekers e del ritorno di Laxalt. L'esterno belga arriva con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato intorno ai 7/8 milioni di euro mentre l'uruguagio è stato richiamato dal prestito per un problema con le visite mediche di Antonee Robinson. fanpage

