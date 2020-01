Mense scolastiche, l’Aiab contro le nuove linee guida del ministero della Salute: “Manca la valorizzazione del prodotto biologico” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “No al biologico nelle nuove linee guida per la ristorazione scolastica”: è la denuncia che arriva dall’Associazione italiana agricoltura biologica dopo aver letto la bozza redatta dal ministero del Salute. “Nel documento non c’è la valorizzazione del prodotto biologico. L’Europa ci chiede un cambio di marcia. Nella bozza delle linee guida si parla di rispettare le caratteristiche merceologiche ma non si riconosce né il valore nutrizionale né la purezza alimentare che questo prodotto offre”, spiega Paola Trionfi dell’Aiab. Dal ministero diretto da Roberto Speranza per ora rispondono che “i testi definitivi non sono ancora pronti”. Una giustificazione che non soddisfa Trionfi: “Speriamo di contribuire a definire maggiormente le linee guida. Non abbiamo alcuna pretesa ma vogliano fare delle osservazioni sul testo che abbiamo avuto l’opportunità di esaminare. Va pensata una ... ilfattoquotidiano

