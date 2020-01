Meningite, nuovo caso nel Bergamasco: ricoverata una donna di 71 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) nuovo caso di Meningite nel Bergamasco. “Una donna di 71 anni è risultata positiva nelle scorse ore al meningococco C. La paziente, residente a Foresto Sparso (un comune della bergamasca a pochi km da Villongo), è ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fortunatamente in condizioni stabili“. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Ats di Bergamo – aggiunge Gallera – ha avviato le procedure di profilassi per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con lei“. “Abbiamo vaccinato 45.000 persone nell’area del basso Sebino e di Grumello in poco più di un mese – aggiunge Gallera – pari al 65% del target previsto della popolazione fino a 60 anni. I dati scientifici ed epidemiologici attestano infatti che i ... meteoweb.eu

Nuovo caso di Meningite in Lombardia : una donna ricoverata in ospedale a Bergamo : Nuovo caso di meningite in provincia di Bergamo : una donna di 71 anni è stata trovata positiva al Meningococco C, ed è ora ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , dove le sue condizioni sarebbero stabili. Lo ha riferito Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia .Continua a leggere

E’ di nuovo allarme Meningite : confermata la diagnosi per il bimbo ricoverato al Gaslini - è grave : La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini informa che il test effettuato sul piccolo paziente genovese di 5 anni ricoverato stamani in terapia intensiva per sospetta meningoencefalite è positivo per meningococco. Gli infettivologi stanno realizzando la tipizzazione del ceppo. La Asl genovese sta provvedendo a effettuare la profilassi ai contatti stretti come da linee guida nazionali e regionali. Le condizioni del bambino sono ...

Nuovo caso di Meningite a Reggio Calabria : bimbo di 6 anni ricoverato in pediatria : Nuovo caso di meningite a Reggio Calabria . A sole due settimana dalla morte della giovane Angela, la 17enne colpita dalla meningite , un bimbo di soli sei anni si trova al momento ricoverato nel reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria . Dalle prime informazioni si sa che il piccolo è stato immediatamente sottoposto a cure antibiotiche e sta, fortunatamente, reagendo in modo positivo.L'articolo Nuovo caso di meningite a ...

Nuovo caso Meningite - marito donna morta : 22.15 Nuovo caso di sepsi da meningococco nella zona del lago d'Iseo. Un uomo di 54 anni è ricoverato a Bergamo,ma non è in pericolo di vita.E' il sesto caso in 45 giorni, dopo i 4 di tipo C (2 morta li) e un B. Questo Nuovo caso è un C. L'uomo malato è il marito della donna di 48 anni morta 10 giorni fa. Lo conferma l'assessore regionale al Welfare, Gallera: "L'uomo era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale, che però non ...

Meningite - nuovo caso a Reggio Calabria : morta una sedicenne : Emerso un nuovo caso di Meningite letale a Reggio Calabria : a causa del contagio è morta una ragazza di appena sedici anni. Tragedia a Reggio Calabria , dove a causa di un caso di Meningite è morta una ragazza di appena sedici anni. La notizia del decesso è stata data dalla direzione aziendale del Grande Ospedale […] L'articolo Meningite , nuovo caso a Reggio Calabria : morta una sedicenne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nuovo caso di Meningite - 16enne deceduta a Reggio Calabria : Ragazza di 16 anni morta a Reggio Calabria per una meningite . La Direzione: “Evitare ogni allarmismo”. Accertamenti in corso. Reggio Calabria – Una ragazza di 16 anni è morta a Reggio Calabria nella serata di lunedì 6 gennaio 2020. Il decesso, come precisato dalla Direzione aziendale, è dovuto ad una forma di meningite . L’Azienda sanitaria ha chiesto a tutti i cittadini di “evitare ogni allarmismo, visto che il ...

Nuovo caso di Meningite a Predore : gravissima una donna di 48 anni : Una donna di 48 anni residente nei pressi della sponda bergamasca del lago d’Iseo ha presentato un Nuovo caso di meningite ed è stata subito ricoverata in condizioni gravissime presso gli Spedali Civili di Brescia. Secondo le prime informazioni, inoltre, la 48enne si sarebbe sentita male nella giornata di mercoledì 1 gennaio. Poi, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate: il 2 gennaio, infatti, è stata ricoverata in gravi condizioni. ...

