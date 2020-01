Memetic: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce (Di venerdì 31 gennaio 2020) Memetic: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce Buone notizie per gli appassionati del genere horror, secondo quanto riportato dall’Hollywood Report, Memetic diventerà un film. La rivista statunitense d’intrattenimento ha dichiarato che la point Grey, società di produzione guidata da Seth Rogen ed Evan Goldberg sta elaborando gli ultimi dettagli di un accordo con Lionsgate per la realizzazione della pellicola. Segui Termometro Politico su Google News Il lungometraggio da brivido si baserà sull’omonima graphic novel ideata da James Tynion IV e seguirà le vicende di un giovane ragazzo alla ricerca del suo fidanzato dopo che il genere umano è stato decimato da un terribile virus. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Memetic! Memetic: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce Con Memetic Seth Rogen conferma ... termometropolitico

Memetic trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Memetic trama